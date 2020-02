Nie żyje Romuald Lipko. Był nie tylko świetnym muzykiem i kompozytorem, ale i biznesmenem

Większość ludzi kojarzy Romka Lipkę jako skromnego, wiecznie uśmiechniętego klawiszowca Budki Suflera. Warto jednak pamiętać, że to jeden z najważniejszych polskich kompozytorów ostatnich kilkudziesięciu lat. Był też biznesmenem, śmiało wchodzącym na rynek alkoholi.

Romuald Lipko, członek zespołu Budka Suflera przegrał walkę z rakiem. Pokonanie legendy polskiej muzyki zajęło nowotworowi zaledwie kilka miesięcy. Lipko był najbardziej znany jako klawiszowiec lubelskiej grupy. De facto był multiinstrumentalistą, kompozytorem i przedsiębiorcą. Do Budki Suflera dołączył kilka lat po jej powstaniu, w roku 1974.

Co ciekawe z biznesowego punktu widzenia – Romuald Lipko w wieku grubo ponad 60 lat założył firmę i zajął się produkcją trunków. W grudniu 2016 roku wypuścił na rynek wódkę "Jolka, Jolka pamiętasz". W rozmowie z money.pl zapewniał , że wódka jest wysokiej klasy.

- Jeśli chodzi o wódkę, na pewno nie jestem amatorem. Przeprowadziliśmy szereg testów, które doprowadziły do powstania odpowiedniej receptury - mówił.

Poza tradycyjną dystrybucją trunek dostępny jest też na lotniskach oraz eksportowany do USA. Lipko zapewnia, że nie odcina kuponów i nie sprzedaje najtańszej możliwie wódki jedynie z dobrym logo. Produkcja zlecona jest fabryce Polanin ze Środy Wielkopolskiej, która wyspecjalizowała się w sprzedaży alkoholi za oceanem.

Lipko w wódczany biznes zainwestował ok. miliona złotych. Jak mówił money.pl, planuje rocznie sprzedawać 100 tys. butelek, co ma zapewnić nie tylko zwrot z inwestycji ale także "dodatek do emerytury".