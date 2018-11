Niedziela handlowa 25 listopada. Czy jutro sklepy będą otwarte?

Niedziela handlowa przypada w pierwszą oraz ostatnią niedzielę miesiąca. Oznacza to, ze już jutro wszystkie sklepy będą otwarte, a klienci zrobią zakupy bez żadnych przeszkód.

Niedziela handlowa – kiedy wypada?

Niedziela handlowa wypada w pierwszy i ostatni weekend miesiąca. Zasada jest prosta, ale wiele osób wciąż ma problemy z jej zapamiętaniem. Regulacja wyznaczająca to, która niedziela jest handlowa zmieni się dopiero w styczniu. Wówczas niedziela handlowa będzie przypadać tylko w ostatni weekend miesiąca.

Niedziela handlowa – sklepy otwarte 25 listopada

Już jutro, 25 listopada, przypada niedziela handlowa. Oznacza to, że wszystkie popularne sklepy będą otwarte. Zakupy zrobimy zarówno w galeriach handlowych, jak również we wszystkich sklepach wysokopowierzchniowych. W tym tygodniu w niedzielę handlową do sklepów uda się o wiele więcej klientów niż zwykle. Wszystko za sprawą trwających w wielu miejscach przez cały weekend promocji z okazji Black Friday.