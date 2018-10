Niedziele handlowe 2018. Czy 28 października zrobimy zakupy?

Czy niedziela 28 października jest dniem handlowym? Sprawdź, czy zrobisz jutro zakupy.

Jutrzejszy dzień, 28 października, jest niedzielą handlową ze względu na to, że jest to ostatnia niedziela w tym miesiącu. Według ustawy wypadają one w pierwszą i ostatnią niedzielę danego miesiąca. Kolejna niedziela handlowa przypada na 4 listopada.