Niekorzystna luka w 500+. Przez dziwny przepis pieniądze na pierwsze dziecko nie dla wszystkich potrzebujących

Jeśli rodzina utraciła część dochodów i kwalifikuje się do pobierania 500+ już na pierwsze dziecko, nie zawsze dostanie świadczenie. Wszystko przez wąski katalog dochodów, które można uznać za utracone.

"Zgodnie z prawem do obliczania dochodu rodziny brany jest ten z poprzedniego roku. Jeśli jednak w dniu ustalania prawa do świadczenia wychowawczego jest on już nieaktualny, bo sytuacja rodziny się pogorszyła, to w przypadkach określonych w ustawie dochodu utraconego nie bierze się pod uwagę przy przyznawaniu 500+ na pierwsze dziecko" - pisze dziennik.