Nielegalne drewno w Polsce? Ruszyły kontrole

Kontrola to fikcja. Tanie drewno zalewa Polskę

Jak informowaliśmy w money.pl, polski rynek jest zalewany tanim, nielegalnym drewnem z różnych kierunków. Tymczasem, jak przekonują eksperci, Polska nawet nie próbuje kontrolować tego procederu, mimo że jako kraj należący do UE jesteśmy do tego zobligowani. Uderza to zarówno w polski przemysł drzewny, jak i gospodarkę.