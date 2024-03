Niemcy chcą przewrotu w emeryturach. W mediach lawina komentarzy

Nowe finansowanie nie rozwiązuje problemu

Po za tym według niemieckiej prasy zaproponowany nowy "kapitał pokoleniowy" nie przyczyni się do poprawy obecnej sytuacji. Rocznie do budżetu ma wpływać 12 mld euro, co będzie sfinansowane poprzez zaciąganie długu. Gazeta "Augsburger Allgemeine" pisze, że prezentując pakiet emerytalny, ministrowie Hubertus Heil i Christian Lindner "jedynie zarządzają niedoborem, omijając z daleka strukturalne problemy systemu". Chociaż Niemcy wciąż się starzeją, to koalicja nie chce podnieść wieku emerytalnego ponad 67 lat.