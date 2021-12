Niemcy masowo przyjadą do Polski. Mają jeden cel — paliwo

Tanie paliwo nie dla wszystkich

Polska jest przez RFN uznawana za obszar wysokiego ryzyka covidowego, jednak tzw. mały ruch graniczny nie został objęty obostrzeniami. Oznacza to, że osoby mieszkające w pasie przygranicznym mogą wjechać do Polski, przebywać na jej terenie do 24 godzin i powrócić do Niemiec bez okazywania zgłoszenia wjazdowego.