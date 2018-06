Niemcy odpadają z mundialu, Ryanair śmieje się z ich trenera

Niemcy byli jednymi z faworytów mundialu, ale nie wyszli nawet z fazy grupowej. To uruchomiło prawdziwą lawinę internetowych memów i żartów. Nie tylko wśród anonimowych internatów zresztą. Linie Ryanair postanowiły zażartować sobie z trenera i jego nazwiska.

Na pierwszy rzut oka nic w tym niestandardowego - ot, firma znana z niskich cen podkreśla to w serwisie społecznościowym. We wpisie jednak pojawia się również fotografia załamanego kibica z Niemiec - i słowo Löw. To gra słów - po angielsku "low fares" to niskie opłaty, ale "Löw" to też nazwisko niemieckiego trenera.