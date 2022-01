Niemcy twierdzą, że Turów zagraża ich miastu. Mieszkańcy pokazują rysy na domach

Spór o kopalnie w Turowie dotychczas związany był głównie z Czechami, którzy zwracają uwagę na negatywne oddziaływanie odkrywki na życie mieszkańców przygranicznych miejscowości. Sprawa trafiła do Trybunału Sprawiedliwości UE, a ten, w ramach tzw. środków tymczasowych, nakazał wstrzymanie wydobycia. Polska nie dostosowała się do tego nakazu, przez co musi płacić 500 tys. euro kary dziennie.