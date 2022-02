Ceny paliw w dół. Oto efekt tarczy antyinflacyjnej na stacjach

Przypomnijmy, obowiązująca od 1 lutego tarcza antyinflacyjna 2.0 zakłada czasową obniżkę podatku VAT na paliwa z 23 do 8 proc., obniżkę z 5 do 0 proc. VAT na podstawowe produkty żywnościowe, obniżenie VAT-u na gaz z 8 do 0 proc., na ciepło do 5 proc., a na nawozy do zera.