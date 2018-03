Niezwykła kawiarenka z Wrocławia. Zamiast pobudzać kawą, oferuje drzemkę

W centrum gwarnego miasta powstał lokal, w którym możesz odespać zarwaną noc. Na wizyty trzeba się umawiać i nie wolno się spóźnić. Domofon jest wyłączany, by nie przeszkadzać w odpoczynku.

Zamiast kawy, chusty zwisające z sufitu (Facebook.com, Fot: Vinci Power Nap)

Wrocław ma nową atrakcję. Znajduje się w ścisłym centrum miasta i nie rzuca się w oczy. Mowa o kawiarence snu „Vinci Power Nap”.

Idea lokalu jest prosta - przychodzisz tam po to, by się zdrzemnąć i tym samym "podładować akumulatory". Sen ma działać tak, jak na nasze smartfony działa podłączenie ich do prądu.

– To zupełnie nowa, ale oparta na głębokiej tradycji forma relaksu. Dzięki autorskiej aranżacji wnętrza i wykorzystaniu zawieszonych w przestrzeni chust sprawia, że odpoczynek przypomina ciału kołysanie w ramionach mamy, przytulanie, a także bezwzględną akceptację. Wszystko odbywa się w otoczeniu przypominającym nam naturalne miejsca relaksu – tłumaczyła portalowi wroclaw.pl Magdalena Filcek, pomysłodawczyni kawiarenki.

Lokal od początku do końca został przemyślany tak, by po prostu chciało się w nim odpoczywać. Magdalena Filcek jest architektem wnętrz, więc zadbała o każdy detal. W środku znajdziemy: drzewa, trawę oraz specjalnie przystosowane do drzemki wiszące chusty. Całości dopełnia relaksacyjna muzyka.

Do kawiarenki nie ma co próbować dostać się bezpośrednio z ulicy Liczba miejsc na każdą sesję jest ograniczona, dlatego trzeba zapisywać się wcześniej. Obowiązuje także zakaz spóźniania się, bo domofon czynny jest jedynie o pełnych godzinach i to przez 10 minut. Później jest wyłączany, by nie przeszkadzać w odpoczynku.

Sama drzemka trwa 20 minut, a Vinci w nazwie lokalu nie jest przypadkiem. Jak czytamy, zwolennikami krótkiej drzemki w trakcie pracy byli Leonardo Da Vinci, Thomas Edison czy Albert Einstein.