Niskie emerytury to problem wszystkich. Ale kobiety muszą być zapobiegliwe podwójnie

Prognozy dla przyszłych emerytów są niepokojące. Polacy obecnie pracujący na etatach, gdy za kilkadziesiąt lat przejdą na emeryturę, dostaną świadczenie w wysokości ok. 1/3 ostatniej pensji. Bez dodatkowego odkładania czeka nas na starość ostre zaciskanie pasa.

Jak wynika z danych Głównego Urzędu Statystycznego, polskie społeczeństwo coraz szybciej się starzeje. W perspektywie 2035 r. osób w wieku produkcyjnym będzie mniej o 7 proc. Liczba Polaków osiągających wiek produkcyjny mobilny spadnie zaś aż o 10 proc. Będzie to następować przy jednoczesnym wzroście liczebności grupy w wieku poprodukcyjnym. Jej udział w ogóle społeczeństwa, wraz z rokiem 2035, osiągnie 26,7 proc. To 11 proc. więcej niż niespełna trzy dekady wstecz.

– Niestety większość kobiet musi liczyć się z prognozą, według której wysokość pobieranych przez nie emerytur będzie daleka od zadowalającego poziomu. Wynika to m.in. z faktu, że wiele z nich przebywa na urlopach macierzyńskich , podczas których nie odprowadzają składek emerytalnych – komentuje Monika Szlosek, dyrektor Bankowości Detalicznej i Inwestycyjnej w Deutsche Bank Polska. Zwraca też uwagę na nierówności płacowe między kobietami a mężczyznami oraz obniżenie wieku emerytalnego. Wszystko to znajdzie odbicie w naszych świadczeniach.

– Jedynym wyjściem z sytuacji jest odkładanie pieniędzy na emeryturę we własnym zakresie. Rynek oferuje naprawdę wiele produktów, które mogą nam w tym pomóc. Musimy zdać sobie sprawę, że bez dodatkowych oszczędności funkcjonowanie w wieku emerytalnym na godnym poziomie będzie niemożliwe do osiągnięcia – tłumaczy.

– Społeczeństwo polskie nie dojrzało jeszcze w pełni do funkcjonowania w ramach pewnego rodzaju ekonomicznej zapobiegliwości. Ma to swoje korzenie jeszcze w poprzednim systemie, który nie zachęcał ani nie wymagał od obywateli zabezpieczania finansowego swojej przyszłości. Inną kwestią jest to, że Polacy dopiero niedawno osiągnęli poziom zamożności pozwalający skupić się na wydatkach niesprowokowanych bieżącymi potrzebami – komentuje prof. Małgorzata Bombol, Szkoła Główna Handlowa, ekspert Deutsche Bank Polska.

- Na szczęście jesteśmy świadkami stopniowego polepszania się sytuacji. Coraz więcej osób zdaje sobie sprawę, że nie może polegać na systemie emerytalnym i zaczyna korzystać np. z rozwiązań III filaru emerytalnego. Cieszy również to, że oszczędza relatywnie duża liczba kobiet – grupy, która szczególnie narażona jest na niskie świadczenia - dodaje.