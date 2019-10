"Niszczymy klimat, ignorujemy postanowienia Porozumienia Paryskiego". PKO BP zapowiedział kroki prawne przeciwko autorom plakatu

"Dumnie finansujemy budowę Ostrołęki C, elektrowni, która będzie emitować do atmosfery nawet 6 mld CO2 rocznie" – czy którakolwiek instytucja mogłaby pochwalić się czymś takim? Oczywiście nie, a plakat, który do złudzenia przypomina kampanię reklamową PKO BP, w rzeczywistości został umieszczony przez kogoś innego.

Ten plakat tylko wygląda jak jedna z wielu reklam PKO BP. Wystarczy przeczytać pierwsze zdanie, by zorientować się, że tak naprawdę ma na celu uderzyć w bank (Rozbrat.org, Fot: Rozbrat.org)

Pod hasłem o dumie, jaką bank ma odczuwać z powodu finansowania elektrowni Ostrołęka 1, umieszczono ironicznie brzmiące "Business as usual", czyli coś w rodzaju "biznes, po prostu". I jeszcze duże logo banku. Taki plakat zawisł na przystanku autobusowym na skrzyżowaniu ulic Hetmańskiej i Głogowskiej w Poznaniu.

Co jeszcze napisano na plakacie, który z cała pewnością nie wyszedł z agencji marketingowej pracującej dla banku?

"Ignorujemy ustalenia Porozumienia Paryskiego o ochronie klimatu

(...) Bezrefleksyjnie finansujemy energetykę węglową

Udzieliliśmy ponad 800 mln zł kredytów na budowę Ostrołęki C (...) Wyemitowaliśmy ponad 1 mld zł obligacji na niszczące klimat inwestycje".

I crème de la crème, najbardziej rzucające się w oczy hasło: "Zmiany klimatyczne? Masz to jak w banku!".

Żadna z organizacji nie wzięła na siebie odpowiedzialności za przygotowanie plakatu. Podejrzenie padło na Młodzieżowy Strajk Klimatyczny, ale jego przedstawiciele odcięli się od związku z akcją.

- Nie jesteśmy odpowiedzialni w żaden sposób za te reklamy. MSK nie jest ani pomysłodawcą, ani realizatorem tej akcji. Jednak zgadzamy się, że PKO BP udziela gigantycznego wsparcia spółkom energetyczno - węglowym, przez co jest współodpowiedzialny za katastrofę klimatyczną – takie oświadczenie opublikował serwis Wirtualne Media.

Do sprawy odniósł się już oficjalnie PKO Bank Polski. W oświadczeniu przesłanym do redakcji Wirtualne Media podkreślił że "plakaty zawierają szereg nieprawdziwych informacji, z tezą, jakoby PKO Bank Polski finansował budowę elektrowni Ostrołęka C na czele.

- Do ich rozpowszechniania przyznała się jedna z organizacji - zaznaczył bank, nie wskazując na nikogo konkretnego. - Niedopuszczalne, wręcz skandaliczne jest podszywanie się pod bank poprzez użycie m.in. jego logo i czcionki, wprowadzające opinię publiczną w błąd i szkalujące dobre imię PKO Banku Polskiego – czytamy w komunikacie PKO BP.

Bank poinformował również, że złożył już zawiadomienie do organów ścigania. Przygotowuje się również do złożenia pozwu w sądzie w związku z naruszeniem dobrego imienia przez organizację, której nazwy nie ujawnia.

Sprawę - w sposób inny niż władze Banku - skomentował również poznański serwis Rozbrat.org, z którego pochodzą zdjęcia wykorzystane w tekście.