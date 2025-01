Niższe ceny, mniejszy tłok. Prezent od rządu na ferie zimowe

Poza zmianą liczby tur, nowością będzie także to, że terminy nie będą się ze sobą "zazębiać". Mieszkańcy Wrocławia czy Krakowa zaczną wypoczynek dopiero wtedy, gdy upłynie termin przeznaczony dla pięciu województw, które zainaugurują przyszłoroczne ferie. I analogicznie - Rzeszów i Poznań udadzą się na urlopy dopiero po powrocie z ferii turystów z Małopolski i Dolnego Śląska.

Jak dodaje, województwa dolnośląskie i pomorskie jeżdżą na ferie w Sudety. - Z pozostałych regionów kraju docierają do nas dosłownie pojedyncze osoby. Przyjeżdża za to coraz więcej Słowaków i Węgrów - dodaje.

- Ten rok zapowiada się u mnie umiarkowanie. Wciąż mam wiele wolnych pokoi. Mam wrażenie, że turyści podchodzą do rezerwacji ostrożnie. Jeżeli śnieg się u nas utrzyma, gości będzie w bród. Na razie wszyscy jednak czekają i obserwują prognozy - mówi właściciel obiektu.

Jego zdaniem to, jaki będzie kształt ferii, jest więc sprawą drugorzędną. - Jeżeli nie będzie odpowiednich warunków pogodowych, a o to coraz trudniej, to turystów i tak nie będzie - wzrusza ramionami.