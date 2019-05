Noc muzeów 2019 - Warszawa, Kraków i Wrocław. Podpowiadamy, co zwiedzić

Tegoroczna noc muzeów organizowana jest w kilkudziesięciu polskich miastach. Specjalnie na tę akcję przygotowały się m.in. Warszawa, Kraków i Wrocław. Sprawdź, jakie placówki biorą udział w tym kulturalnym wydarzeniu.

Co roku w okolicach Międzynarodowego Dnia Muzeów przypadającego na 18 maja, w bardzo wielu miastach Polski i Europy organizowana jest Noc Muzeów. Formuła akcji jest niezmienna od lat. Uczestnicy w ciągu kilku nocnych godzin zwiedzają różne placówki i instytucje kulturalne, które przygotowują często specjalne wydarzenia na ten dzień.

W wielu miastach udostępniane są miejsca, które na co dzień są niedostępne dla zwiedzających. Organizatorami tego wydarzenia są w zdecydowanej większości władze samorządowe. Podpowiadamy, jakie atrakcje na Noc Muzeów 2019 przygotowała m.in. Warszawa, Kraków oraz Wrocław.

Noc Muzeów 2019. Warszawa

- Każda instytucja biorąca w niej udział chce wypaść oryginalnie, unikatowo. Zachęca widzów-gości do przyjścia – urządza specjalne wystawy i pokazy, które są do obejrzenia tylko w tę jedną noc. Otwiera swoje podwoje, choć na co dzień jest pilnie strzeżona, opracowuje programy dla dzieci - dodaje cytowany na oficjalnym portalu miasta.