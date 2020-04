Noclegi nie czekają na 4 maja. Wbrew prawu wiele pensjonatów otworzy się na majówkę

Mazury, morze, góry, pojezierza - w sieci można znaleźć oferty noclegów w każdym zakątku kraju. Znalezienie miejsca na idealną majówkę może być jednak trudne. Ale nie dlatego, że wszystko jest zamknięte przez koronawirusa. Po prostu nie ma już miejsc, a pandemią nikt się nie przejmuje.

- Od 4 maja otwieramy hotele i miejsca noclegowe po to, żebyśmy nie ruszyli na majówkę tłumnie w różne miejsca, bo wtedy, gromadząc się, tworzymy większe ryzyko zakażenia - powiedział premier Morawiecki, tłumacząc utrzymanie obostrzeń przez nadchodzący majowy weekend.

Spora grupa właścicieli biznesów turystycznych kompletnie się tym nie przejęła i dziś bez problemu można znaleźć oferty noclegów na majówkę.

- Pan się nie martwi, u nas wirusa nie ma i nie było, media wyolbrzymiają problem. W każdym razie mam jeszcze wolny domek dla pana i rodziny, dyskretny, bardzo ładny, 300 złotych za dobę. Może i sporo, ale tańsze już wynajęte. Niczym nie trzeba się przejmować tylko przyjeżdżać, ile można w domu siedzieć. Do nas policja nie przyjedzie - słyszę w słuchawce po wybraniu numeru zapisanego w ogłoszeniu w popularnym serwisie internetowym.

Podobnych ofert są dziesiątki. Część dodana jeszcze w styczniu i lutym, więc może po prostu nie zostały odwołane - myślę. Dzwonię pod kolejny z numerów. Poprzedni był domkiem na Mazurach, spróbujmy więc przenocować nad morzem.

- Nie, nieaktualne, majówka nie wchodzi w grę. Ale od połowy maja mamy wolne miejsca, mogę zapisać i zarezerwować. Niedrogo, 50 zł od osoby, dziecko za darmo - słyszę od właściciela ośrodka wczasowego w popularnej miejscowości turystycznej nad morzem. Jest podejrzliwy, nie chce zdradzić czy majówkę ma już wynajętą, czy otworzy biznes dopiero 4 maja, gdy będzie już to możliwe.

- Inni wynajmują, ale ja nie, nie chcę mieć kłopotów. Słyszałam, że inni mają zamiar przedstawiać gości jako swoich kuzynów. Nie wiem, kto by się na takie bajeczki nabrał. Ja wolę nie zarobić, ale zrobić zgodnie z prawem. Od 4 maja ponoć można, to zapraszam - mówi mi z kolei właścicielka niewielkiego turystycznego biznesu w Gorcach.

Dodaje, że trzy dodatkowe stracone dni to i tak niewiele i nie ma co na siłę walczyć o turystę. Będzie chciał, to przyjedzie. Nie - najwyżej się nie zarobi, ale i nie straci na mandat.

Z kilku rozmów, jakie przeprowadziłem z osobami oferującymi noclegi, wynika, że grupa tych, które lekceważą, zasady jest całkiem spora. Wynika to pewnie z faktu, że dzwoniłem do tych, którzy opublikowali świeże oferty z hasłem "majówka". Dotyczy to oczywiście niewielkich ośrodków wczasowych, małych pensjonatów czy wynajmu całkowicie prywatnego. Z tym ostatnim wiąże się zresztą furtka, o której wspominała pani z Gorców.

- Można udostępnić swoje mieszkanie czy dom rodzinie albo znajomym, o ile my sami akurat jesteśmy gdzie indziej. Więc jak ktoś ma do wynajęcia mieszkanie, to staje się na kilka dni najlepszym przyjacielem z dzieciństwa - tłumaczy. Dodaje, że sama tej furtki wykorzystywać nie zamierza, żeby się później nie musieć tłumaczyć.

Ale jest jeszcze jedna możliwość. Po zadzwonieniu na jeden z numerów oferujących noclegi na Kujawach zostałem od razu zapytany, czy chcę fakturę. Bo jak tak, to jest możliwość wynajęcia domku nad jeziorem. Faktura jest dla pewnym potwierdzeniem tego, że podróż odbywa się w celach służbowych. Właściciel domku nie wnika, jakie to cele, nie jest to jego zadaniem. To gość musi mieć ważny powód. A nawet bardzo ważny, skoro ta służbowa podróż odbywa się w majowy weekend.

Co można od 4 maja?

Od 4 maja działalność przywrócą hotele i miejsca noclegowe. - Po przerwie majowej. Majówka to czas wolny, ale nie może być czasem wolnym od ostrożności - powiedział Morawiecki.

Również od 4 maja zostaną otwarte galerie handlowe, przy zachowaniu reżimu obostrzeń, czyli maksymalnie jedna osoba na każde 15 mkw. sklepu w galerii. To potwierdzenie informacji, do których Wirtualna Polska dotarła już w piątek.

Również od 4 maja odwiedzać będzie można instytucje kultury, tj. biblioteki, muzea czy galerie sztuki. Przy zachowaniu obostrzeń sanitarnych. Do tego będzie można ponownie korzystać z rowerów miejskich. Premier mówił o przywróceniu tej formy transportu w ciągu 2 tygodni. 4 maja wróci także dostęp do rehabilitacji leczniczej.

