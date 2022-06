Nord Stream 2 trafi w ręce niemieckiego rządu? Chcą przejąć "swoją" część gazociągu

"Problem polega na tym, że schłodzony gaz musi w jakiś sposób przedostać się do sieci. Dwa planowane terminale gazu skroplonego w Wilhelmshaven i Brunsbuettel nie zostaną ukończone tak szybko" - czytamy w artykule. Na razie więc mają tam zacumować cztery specjalne statki, które będą przerabiać skroplony gaz ziemny z USA lub Bliskiego Wschodu i wprowadzać go do rurociągów. "Jednak na dłuższą metę to nie wystarczy" - podkreśla "Spiegel".