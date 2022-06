"Energia używana jako broń". Pełnomocnik rządu mówi o wojnie surowcowej z Rosją

- To, co jest konieczne - to moja opinia - to musimy przyznać, że jesteśmy na wojnie. A wojna jest kosztowna, więc musimy się przygotować do poniesienia kosztów - mówił w środę Naimski. Jego zdaniem "wojna wymaga wojennego podejścia do zarządzania", w tym podejmowania przez rządy decyzji, które "są czasem sprzeczne z gospodarką rynkową".