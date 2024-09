Nowa broń oszustów. W ten sposób nie potwierdzaj swojej tożsamości

Co należy robić? Przede wszystkim kierować się zasadą ograniczonego zaufania. Prawo do zastrzegania tzw. nadpisów, czyli nazw nadawcy wyświetlanych zamiast numeru, mają wyłącznie podmioty administracji publicznej. W innych przypadkach każdy może użyć nadpisu charakterystycznego np. dla banku. W rezultacie, jeśli regularnie otrzymujemy SMS-y od banku, możemy odruchowo uznać fałszywą wiadomość za autentyczną. Dodatkowo, oszuści mogą wykazać się kreatywnością w tworzeniu nadpisów, co prowadzi do otrzymywania wiadomości od „Miilennium”, „Satnander” czy „mBnak”.