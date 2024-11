Nowa broń oszustów. W ten sposób nie potwierdzaj swojej tożsamości

Opłakane konsekwencje

Co może się wydarzyć, gdy oszust zdoła przekonać ofiarę do tego, że SMS-owe potwierdzenie jest rzeczywiste? Z doświadczenia CERT Orange wynika, że oszuści w takim przypadku przechodzą do instalacji oprogramowania do zdalnego pulpitu na urządzeniu ofiary. To prowadzi do przejęcia kontroli nad sprzętem lub kontem bankowym.