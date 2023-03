Nowa edycja programu "Mój Prąd". Dotacje na pompy ciepła i kolektory

Wysokie i niestabilne ceny prądu mobilizują do zakupu magazynów energii. Jak wyjaśniają specjaliści, magazyn gromadzi nadmiar energii wytworzonej za pomocą odnawialnych źródeł energii, zamiast odsyłać ją do sieci. Zgromadzona energia jest wykorzystywana, gdy OZE nie może pracować – nie wieje, bądź nie świeci słońce. Prąd jest pobierany nie z sieci, lecz z magazynu, co zmniejsza opłaty. Dlatego w odnawialne źródła energii powiązane z magazynami energii inwestują instytucje samorządowe i przedsiębiorstwa.