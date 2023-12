Nowa inwestycja Dominiki Kulczyk. Kupiła prawa do festiwalu

"Nie mogłam pozwolić na to, aby jego 33. edycja była ostatnią. Ta transakcja ma także dla mnie wymiar symboliczny, bo pierwszym mecenasem wydarzenia był mój Tato. Jestem dumna i szczęśliwa, że to niezwykłe przedsięwzięcie będzie nadal chlubą mojego rodzinnego miasta. Jednocześnie, zgodnie z moją zapowiedzią sprzed kilku miesięcy – zyska nowy charakter. Dominantą projektu w jego nowej odsłonie będzie rola kobiety we wszystkich aspektach aktywności, twórczości i wolności. To formuła unikalna na skalę globalną!" – podała.