Nowa odsłona Kantoru Walutowego Alior Banku

Od przyszłego poniedziałku użytkownicy Kantoru Walutowego Alior Banku łatwo i szybko: kupią przed podróżą ubezpieczenie turystyczne dla siebie i rodziny, na wakacjach zapłacą jedną kartą w dowolnej walucie bez opłat za przewalutowanie, a po powrocie rozliczą z przyjaciółmi koszty wspólnych rachunków. Rozszerzony wachlarz funkcjonalności to jednak nie koniec udogodnień – Kantor zyska jeszcze bardziej intuicyjny interfejs, a niedługo będzie dostępny poprzez nową aplikację mobilną.

– Kantor Walutowy Alior Banku to połączenie funkcjonalności, które oferują fintechy, z przewagami konkurencyjnymi banku: gwarancją bezpieczeństwa, jaką daje jedna z najsilniej kontrolowanych instytucji na rynku, dużym kapitałem, który pozwala na np. zaoferowanie transakcji z blokadą, czy bogatym zapleczem w postaci bankomatów, oddziałów i infolinii. Co ważne, udostępniamy nasze usługi każdemu, nie wymagając posiadania dodatkowych produktów w Alior Banku – powiedział Tomasz Dośpiał, dyrektor działu walutowych platform transakcyjnych Alior Banku.

Kartą Wielowalutową użytkownik Kantoru nie tylko zapłaci w hotelu, restauracji czy sklepie, ale – jeśli zajdzie taka potrzeba – wypłaci gotówkę bezpośrednio z rachunku w danej walucie. Taka karta jest także korzystnym rozwiązaniem dla osób robiących zakupy online w zagranicznych sklepach i serwisach zakupowych. Możną się nią posługiwać w ramach płatności mobilnych Google Pay oraz Apple Pay. Jest bezpłatna przez cały okres ważności, tj. 4 lata, jeśli klient wykona nią dowolną transakcję w ciągu sześciu miesięcy od zamówienia karty, jeśli tego nie zrobi, zapłaci jednorazowo 15 zł. Karta będzie wydawana wszystkim użytkownikom Kantoru Walutowego i zastąpi obecne „plastiki”, które będą aktywne do końca swojego terminu ważności.

Kantor zyska także nowy wygląd – został zaprojektowany w taki sposób, by jego obsługa była jeszcze prostsza i bardziej intuicyjna. Strony portalu informacyjnego i transakcyjnego staną się w pełni responsywne, dzięki czemu dostosują się do urządzenia, na którym będą wyświetlane przez użytkownika. Niedługo Kantor udostępni również swoją aplikację mobilną w nowej odsłonie z intuicyjnym dostępem do funkcjonalności.

W najbliższych planach jest też umożliwienie użytkownikom zasilenia rachunku dowolną kartą debetową lub kredytową.