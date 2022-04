Nowa rewolucja PiS rodzi się w bólach. Chcą przyjąć ustawę jeszcze w tym roku

Chciuk poinformował też, że kończą się prace analityczne dotyczące rozszerzenia sytemu zbiórki o kolejne rodzaje opakowań. Jak na razie projekt zakłada, że system kaucyjny miałby objąć butelki jednorazowego użytku z tworzywa sztucznego na napoje o pojemności do 3 l oraz butelki szklane wielokrotnego użytku na napoje o pojemności do 1,5 l. Jak przekazał Chciuk, mogą zostać do tego dodane kolejne dwie frakcje, nie doprecyzował jednak, o jakie chodzi.