System kaucyjny w Biedronce. Sieć ma dość czekania na rząd

Zgodnie z najnowszymi planami Ministerstwa Klimatu i Środowiska, w 2024 r. w każdym większym sklepie powinny już stać automaty do przyjmowania, zgniatania i liczenia pustych opakowań. Pomysł ma objął również plastikowe butelki o pojemności do 3 litrów, a także szklane. Jednym z postulatów, który podnosi część branży jest włączenie metalowych puszek do sytemu kaucyjnego.