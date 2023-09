Nowa sieć przedłuża promocję na paliwo. Kierowcy dostaną zniżkę

Promocje na stacji MOL. Kto może skorzystać z rabatu?

Skorzystać z niej będą mogli kierowcy, którzy pobrali lub pobiorą aplikację lojalnościową MOL Move. Nowi użytkownicy otrzymają prezenty powitalne w postaci kuponów zniżkowych: 45 gr/litr na jedno tankowanie paliwa premium EVO Plus do 100 litrów oraz 25 gr/litr na jedno tankowanie paliw wysokiej jakości EVO i LPG do 100 litrów.