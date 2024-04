Nowa sieć sklepów w Polsce. Tym chce się wyróżniać na tle konkurencji

Eliza Kacperek, partners manager, dyrektor do spraw rozwoju sieci i kontaktu z partnerami w firmie Cortez, zwróciła uwagę, że Delikatesy Twister są wyposażone w piekarnik konwekcyjny, który używa wentylatora do cyrkulacji gorącego powietrza wewnątrz komory piekarnika. To sprawia, że przygotowywane na miejscu mięso można opiekać równomierniej i szybciej.