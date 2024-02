Antybiotyki w mięsie. Fatalny raport dla Polski

"Obowiązku nie ma jak przestrzegać"

Prezes KRLW proponuje raportowanie stosowania antybiotyków nie z poziomu hurtowni, a konkretnych hodowli. – Dopiero wtedy możemy ocenić warunki utrzymania, sprawdzić, czy rok po roku zmniejsza się, czy rośnie, zużycie antybiotyków. To raportowanie to obowiązek od ubiegłego roku, ale nie ma go jak przestrzegać, bo nie ma jeszcze systemu – powiedział prezes Krajowej Rady Drobiarstwa.