Nowa, srebrna moneta o nominale 10 zł w obiegu. NBP wyemitował 12 tys. sztuk

Narodowy Bank Polski wyemitował okolicznościową monetę w 100. rocznicę podpisania Dekretu o archiwach państwowych. Jej cena wynosić będzie 130 zł brutto.

Okolicznościową, srebrną monetę można kupić w Oddziałach Okręgowych NBP i sklepie internetowym Kolekcjoner. Na awersie dziesięciozłotówki umieszczone zostały stylizowane wizerunki regałów kompaktowych służących do przechowywania archiwaliów oraz mikrodruk z powtarzającym się napisem "Archowa Państwowe", symbolizujący zapis na nośniku cyfrowym.

Rewers zdobi otok z napisem: "100. rocznica podpisania Dekretu o archiwach państwowych". Centralną część monety wypełnia wizerunek drzewa, którego prawa część ma charakter tradycyjny, a lewa nawiązuje do świata technologii cyfrowej. Jak tłumacyz NPB, z jednej strony ma symbolizować ono trwałość tradycji, osadzenie w przeszłości zapisanej w archiwaliach, z drugiej strony stanowić odniesienie do przyszłości, do cyfryzacji zasobów.