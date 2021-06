Nowa usługa od Szybka Gotówka. Zwracamy część pieniędzy za zakupy!

Moneyback w Szybka Gotówka - zwrot części kosztów za zakupy. Jak to działa i w jaki sposób jest naliczane. Moneyback to coraz popularniejsza usługa bankowa. Swoje początki w Polsce miała już w 2009 roku. Prekursorem tej usługi stał się BZ WBK. Od tego czasu, w zasadzie każdy bank ma ją w swojej ofercie. Funkcja jest skierowana do osób, które na co dzień płacą za zakupy kartami płatniczymi i robią zakupy przez Internet. Wyjaśnijmy, zatem czym jest moneyback, jak to działa i co oferuje Szybka Gotówka w ramach tej usługi.