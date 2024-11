Nowa usługa Ubera. Kierowcę wyślesz do Paczkomatu

By skorzystać z usługi, trzeba będzie jednak spełnić kilka warunków. Opcja jest dostępna wyłącznie dla produktów opłaconych z góry . Waga dostarczanych przesyłek nie może także przekraczać 15 kg, a ich maksymalna wartość to 500 zł.

Usługę można znaleźć w aplikacji Ubera w zakładce "Usługi". By zamówić kuriera należy kliknąć w sekcję "Załatw wszystkie swoje sprawy" i opcję "Odbiór w lokalu". Następnie użytkownik powinien podać adres i nazwę punktu i dane potrzebne do odbioru przesyłki. W przypadku opłaconych zamówień będzie to zazwyczaj kod odbioru, który sprzedawca generuje klientowi po przyjęciu płatności.