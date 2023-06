Nowa usługa w Żabce. Będzie można oddać buty do naprawy

Woshwosh we współpracy z Żabką naprawi buty

Usługi czyszczenia i naprawy butów w sklepach Żabka można zamawiać poprzez stronę internetową lub odwiedzając odpowiednią zakładkę "Wygodne usługi" na stronie głównej Żabki. Wszystko we współpracy z Woshwosh. To firma, która działa na zasadzie cyrkularności obuwia i skupia się na szerzeniu idei zero waste. Działa na rynku od 2015 roku i do tej pory przywróciła ponad pół miliona par butów do użytku. Teraz we współpracy z Żabką zajmie się naprawą obuwia Polek i Polaków - informuje dlahandlu.pl.