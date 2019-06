Nowa wojna w polskich miastach. Poszło o... koszenie trawników

Zamiast równo przyciętych trawników na miejskich skwerkach - łąki i wysokie chaszcze. Wiosną centrum Wrocławia wygląda na "zarośnięte i zaniedbane". Okazuje się, że to celowy zabieg, który stosuje coraz więcej miast. Mieszkańcy - jak zwykle - podzieleni.

Wysokie trawy w centrum miasta zwróciły uwagę wielu mieszkańców Wrocławia. Zarząd Zieleni Miejskiej tłumaczy, że to celowy zabieg i służby powstrzymują się od ich koszenia.

"Aby uzyskać efekt zielonych, gęstych dywanów, trzeba trawnik traktować pestycydami, nawozami, a w okresach suchych również nawadnianiem. Prezentuje się on elegancko, ale z biologicznego punktu widzenia stanowi pustynię" - czytamy w przesłanym do naszej redakcji stanowisku.

Co na to mieszkańcy? Zdania - jak zwykle w takich przypadkach - są podzielone. Widać to chociażby na Facebooku.