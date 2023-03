Nowe emerytury niższe, bo będziemy żyć dłużej. Prezes ZUS tłumaczy, kto nie straci

Zaznacza też, że co do zasady nowe tablice nie dotyczą osób, które już przeszły na emeryturę. - Najnowsza tablica trwania życia będzie wykorzystana do obliczenia emerytury przede wszystkim, gdy między kwietniem bieżącego roku a marcem przyszłego roku osoba ubezpieczona osiągnie wiek emerytalny i złoży odpowiedni wniosek – wyjaśnia prezes ZUS.