Nowe kierunki z krakowskiego lotniska. Balice chcą obsłużyć 8 mln pasażerów

Glasgow, Bruksela, Palermo – to niektóre z nowych kierunków, które znajdą się w zimowym rozkładzie lotniska Kraków-Balice. W 2018 r. z portu w stolicy Małopolski odleciało 6,8 mln pasażerów. Rok 2019 ma być jeszcze lepszy.

Wśród nowości sezonu zimowego znalazły się połączenia linii Jet2 do szkockiego Glasgow, Wizz Air do Londynu Gatwick oraz Ryanair do Brukseli, Chersonia na Ukrainie, Londynu Luton i Palermo na Sycylii.