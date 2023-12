Nowe opłaty. Wchodzą w życie w styczniu. Oto stawki

Jak dodaje dlahandlu.pl, w przypadku obowiązków wynikających z minimalnego poziomu selektywnej zbiórki opakowań i odpadów opakowaniowych u wprowadzających produkty w opakowaniach na napoje (zebranych w ramach systemu kaucyjnego), stawka opłaty produktowej w zł za 1 kg — w przypadku butelki jednorazowej z plastiku do 3 litrów, puszki metalowej do 1 litra oraz szklanej butelki wielokrotnego użytku do 1,5 litra — wyniesie: 10 gr w 2025 r.; 1 zł w 2026 r.; 5 zł w 2027 r. i w latach następnych.