Nowe prawo. Dziecko zarejestrujemy w sieci

W domu, z kanapy i z kubkiem kawy w ręku będzie można załatwić niektóre formalności urzędowe. Dotyczy to m.in. rejestracji nowo narodzonego dziecka oraz zaświadczeń o meldunku.

To wszystko za sprawą nowelizacji z 1 marca 2018 r. trzech ustaw: o ewidencji ludności; informatyzacji działalności podmiotów realizujących zadania publiczne oraz prawa o aktach stanu cywilnego. Część jej przepisów wejdzie w życie dziś, a część - 1 czerwca.

Dziś, aby zgłosić narodziny dziecka, rodzic udaje się do urzędu osobiście. Wkrótce zrobimy to w ramach zgłoszenia internetowego, w którym będzie trzeba zawrzeć wybrane dla dziecka imię. Po tym, jak kierownik Urzędu Stanu Cywilnego poprawnie zarejestruje fakt urodzenia, do osoby zgłaszającej zostanie odesłana informacja zwrotna zawierająca odpis aktu urodzenia dziecka, a także powiadomienie o nadanym dziecku numerze PESEL oraz zaświadczenie o zameldowaniu.