Nowe świadczenie dla seniorów od stycznia. Trzeba spełnić te warunki

Renta wdowia jest przeznaczona dla wdów i wdowców, którzy mają prawo do co najmniej dwóch świadczeń emerytalno-rentowych, z których jednym jest renta rodzinna po zmarłym małżonku. Wnioski do ZUS będzie można składać od 1 stycznia 2025 r. Oto warunki.

Jak podaje portal "Biznes Info", mimo że renta wdowia jest traktowana jako nowe świadczenie, warto pamiętać, że w rzeczywistości stanowi połączenie dwóch innych wypłat z ZUS, np. renty rodzinnej i z tytułu niezdolności do pracy. Rząd podkreśla, że na dodatkowe pieniądze będą mogły liczyć nawet 2 mln osób.

Komu przysługuje renta wdowia?

Świadczenie mogą otrzymać kobiety mające co najmniej 60 lat i mężczyźni powyżej 65 lat, pozostający do dnia śmierci małżonka we wspólności małżeńskiej, którzy nabyli prawo do renty rodzinnej po zmarłym małżonku nie wcześniej niż przed ukończeniem 55 lat (kobiety) i 60 lat (mężczyźni). Nie mogą oni pozostawać w związku małżeńskim.

Jest ona przeznaczona dla wdów i wdowców mających prawo do co najmniej dwóch świadczeń emerytalno-rentowych, z których jedno to renta rodzinna po zmarłym małżonku .

Jeśli osoba w przyszłym roku złoży wniosek o rentę wdowią, a nie będzie miała ustalonego prawa do co najmniej dwóch świadczeń emerytalno-rentowych, w tym renty rodzinnej po zmarłym małżonku, wówczas ZUS odmówi jej przyznania świadczenia z powodu braku prawa do drugiego świadczenia.

Ile wyniesie renta wdowia?

W 2025 r. wdowy i wdowcy będą mieli możliwość wyboru: otrzymywać pełną rentę rodzinną i 15 proc. własnego świadczenia lub odwrotnie.

Warto pamiętać, że wysokość sumy świadczeń nie może przekraczać trzykrotności kwoty najniższej emerytury, czyli obecnie 5342,88 zł (3 razy 1780,96 zł). Do tego limitu wliczane są również świadczenia wypłacane przez instytucje zagraniczne i inne niż jednorazowe świadczenia i dodatki przyznawane na podstawie ustawy lub odrębnych przepisów.

Jeśli suma świadczeń przekroczy trzykrotność najniższej emerytury, świadczenie zostanie pomniejszone o kwotę przekroczenia (czyli zadziała zasada "złotówka za złotówkę".

Wnioski można składać od stycznia

Wnioski o rentę wdowią można składać od 1 stycznia 2025 r. Prawo do świadczenia zostanie przyznane od miesiąca, w którym złożono wniosek, jednak nie wcześniej niż od 1 lipca 2025 r.

W przypadku wniosków złożonych do 30 czerwca 2025 r. prawo do renty wdowiej będzie przysługiwało od 1 lipca 2025 r. Dlatego do złożenie wniosku uprawnione osoby będą miały sześć miesięcy.