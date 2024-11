Przechytrzył oszustów. 88‑latek zaskoczył przestępców

Jak podaje Komenda Miejska Policji w Białymstoku, do 88-letniego białostoczanina zadzwonił mężczyzna, który podał się za funkcjonariusza policji. Twierdził, że prowadzi akcję przeciwko grupie przestępczej , specjalizującej się w okradaniu starszych osób. Oszust poinformował 88-latka, że właśnie on ma być ich kolejnym celem.

Powiedział, że ma w domu 40 tys. zł. Następnie zaczął udawać, że przelicza pieniądze. W rzeczywistości włożył do reklamówki chusteczki, które obłożył kilkoma banknotami, by pakunek wyglądał autentycznie.

Dodatkowo do reklamówki przywiązał sznurek, który obwiązał wokół dłoni, zamknął drzwi i czekał na odbierającego. Będąc wciąż na linii z oszustem poczuł szarpnięcie. 88-latek zaczął przeciągać sznurek do mieszkania, a ktoś inny ciągnął go w drugą stronę. Po chwili mężczyzna otworzył drzwi i wyrwał reklamówkę z rąk oszusta. Przestępca zbiegł z miejsca zdarzenia. Jak podaje policja, senior na szczęście nie stracił żadnych pieniędzy.