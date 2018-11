Nowe ubrania dla straży marszałkowskiej. Za 300 tys. zł

Dokładnie 305 tys. i 40 zł - tyle chce przeznaczyć na umundurowanie straży marszałkowskiej Kancelaria Sejmu.

Firmy, które wygrały przetargi, mają dostarczyć ubrania do 21 grudnia, co dziennik komentuje tak: funkcjonariusze straży marszałkowskiej dostaną od Marka Kuchcińskiego idealny prezent pod choinkę!

Straż marszałkowska to umundurowana formacja podlegająca marszałkowi Sejmu. Powołana jest do ochrony Sejmu i Senatu. Może do tego celu używać rejestratorów obrazu i dźwięku. Do jej zadań należy również konwojowanie wartości pieniężnych, mienia i dokumentów. Co więcej, straż marszałkowska może wydawać polecenia osobom, których zachowanie stwarza lub może stworzyć zagrożenie dla bezpieczeństwa, legitymować, dokonywać kontroli osobistej, a także przeglądać zawartość bagaży. Ma też prawo do użycia lub wykorzystania środków przymusu bezpośredniego i broni palnej.