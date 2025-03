Nowy dyskont w Polsce. Sieć od razu wzbudziła kontrowersje

Ufke to najnowsza sieć hard dyskontów spożywczych, która zadebiutowała w Polsce. Pierwszy sklep otwarto w Białej Podlaskiej. Jak informuje portal wiadomoscihandlowe.pl, firma wymaga od pracowników (m.in. prawnika, kierownika sklepu i księgowej) znajomości języka rosyjskiego, co wzbudza kontrowersje. Choć Ufke przedstawia się jako polsko-niemiecka sieć, jej domena internetowa została zarejestrowana przez podmiot z Białorusi .

Nowa sieć dyskontów przypomina bardziej magazyn niż tradycyjny sklep spożywczy. Towary są sprzedawane prosto z palet, a asortyment jest mocno ograniczony. Ufke dołącza do innych sieci działających na polskim rynku, takich jak Myprice, Tak-Tu i Moja Cena , które również mają powiązania z rynkiem rosyjskim i białoruskim.

W tym roku w Warszawie otworzył się sklep Moja Cena, należący do spółki Torgservis PL , pod którą, przez lokalnych przedsiębiorców , działa w Polsce rodzina Sznejderów. Rosyjscy oligarchowie to właściciele sieci dyskontów Swietofor i Majak działających w kilku krajach.

Rosjanie próbowali zawojować polski rynek już wcześniej. Przed wojną w Ukrainie otworzyli nad Wisłą kilka bardzo tanich sklepów kryjących się pod szyldem Mere. Wybuch konfliktu i towarzysząca mu niechęć do wszystkiego, co rosyjskie, zmusiły Sznejderów do wycofania się z naszego kraju.