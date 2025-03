Byliśmy w sklepie rosyjskich oligarchów. Otworzyli się w Warszawie

Okazało się, że od czasu publikacji fotografii przez użytkownika Wykopu, sklep zdążył się już otworzyć. Nazywa się Moja Cena , co stanowi tłumaczenie z angielskiego na polski nazwy MyPrice. Pod taką marką hard dyskont działa w Siedlcach.

Moja Cena znajduje się w dzielnicy Wesoła, we wschodniej części Warszawy . Obok sklepu mieści się wypożyczalnia sprzętu budowlanego. Sama placówka handlowa została ulokowana w niepozornej hali koloru grafitowego. Przed wejściem czerwony, dmuchany tancerz. Nad drzwiami szyld z nazwą.

W środku towar ustawiony na paletach i szafkach magazynowych. Artykuły są sprzedawane prosto z kartonów. Produkty są bardzo tanie . To m.in. ziemniaczane "piure" (pisownia oryginalna - red.) w proszku z Białorusi (350 g za 4,51 zł), makaron błyskawiczny z Uzbekistanu (nazwa kraju napisana cyrylicą), który kosztuje 99 groszy za 60 g, rolada biszkoptowa z Turcji (2,39 zł za 270 g) czy wata cukrowa w torebce z Polski (3,20 zł za 70 g).

Do tego przetwory, wędliny, musztarda i ketchup. Nie brakuje także chemii domowej takiej jak żele do toalet czy płyny do prania. Nie ma tutaj tłumów. Kiedy jesteśmy w środku przez sklep przewijają się trzy osoby. Nie chcą z nami rozmawiać, podobnie jak kasjerki.