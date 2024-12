Błyskawiczny wzrost cen. Nowy król drożyzny przebił nawet masło

Cytowana przez serwis Interia Biznes firma brokerska eToro wskazuje, że za tak drastycznymi podwyżkami stoi przede wszystkim spadek globalnych zbiorów pomarańczy . Problem dotyczy przede wszystkim Brazylii - kraju odpowiadającego za 70 proc. dostaw tego owocu. Agencja Reutera pisała, że główne obszary produkcji zbiorą w tym roku o jedną czwartą mniej surowca, co będzie najniższym wynikiem od sezonu 1988/89 .

Wysokość plonów ogranicza susza i tzw. choroba zazielenienia cytrusów. Sprawia ona, że owoce są mniejsze, niedojrzałe i nie nadają się do spożycia. W ciągu kilku lat choroba prowadzi także do obumarcia całego drzewka. Według szacunków w Brazylii ofiarą choroby mogło paść prawie co drugie drzewko.