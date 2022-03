Nowy park rozrywki pod Warszawą niemal gotowy. Wiadomo, kiedy wielkie otwarcie

Park tematyczny Majaland Warszawa otworzy swe drzwi dla odwiedzających 1 maja. Dawne lądowisko w Góraszce, położone około 15 kilometrów od Warszawy, zamieniło się w krainę pszczółki Mai. To właśnie tej kreskówkowej bohaterce poświęcona jest duża część inwestycji. Właściciel zachwala, że na gości będzie czekać 26 atrakcji. I rekrutuje do pracy - potrzeba 250 pracowników do wszystkich działów.