Nowy rok a zakupy. Zobacz, jak otwarte są sklepy w długi weekend

Czy sklepy są otwarte 1 stycznia?

1 stycznia z większymi zakupami może być problem. Większość sklepów tego dnia jest zamknięta, choć oczywiście są wyjątki. Mowa o sklepach, gdzie za ladą stanie np. sam właściciel. Po pilne zakupy można zatem próbować wybrać się do sklepów osiedlowych, także tych z popularnych sieci, jak Żabka, Carrefour Express czy Lewiatan.

Czy sklepy są otwarte 2 stycznia?

Sobota 2 stycznia nie jest dniem świątecznym, więc wszystkie sklepy mogą być tego dnia otwarte normalnie. Mało tego, wiele sieci zadeklarowało, że tego dnia ich placówki będą otwarte dłużej. Przykładowo Biedronka zapowiedziała, że prawie 2000 placówek będzie czynnych co najmniej do godz. 23.

Czy w niedzielę 3 stycznia obowiązuje zakaz handlu?

Jeśli ktoś koniecznie potrzebuje wybrać się do sklepu w weekend, powinien wybrać sobotę. W niedzielę 3 stycznia obowiązuje zakaz handlu, co oznacza, że np. hipermarkety będą zamknięte. Analogicznie jak 1 stycznia, można liczyć na małe osiedlowe sklepy. Decyzja o otwarciu należy jednak do właściciela.