Nowy rok, nowe podwyżki. Ceny słodyczy, kawy i papierosów w górę

Rosnące ceny jaj, olejów i tłuszczów nie będą w tym roku sprzyjać tanim zakupom słodyczy. Problemy pogodowe w Brazylii i Wietnamie spowodują zaś podwyżki cen kawy. Zdrożeją też papierosy.

O podwyżkach pisze środowy "Super Express". Nic nie wskazuje na to, że w tym roku przestaną rosnąć ceny składników potrzebnych do produkcji słodyczy. Jaja, oleje, margaryny i tłuszcze idą w górę, a wraz z nimi zdrożeją gotowe produkty cukiernicze - choć nie tak mocno, jak w ubiegłym roku. Sytuacji nie uratuje nawet to, że prawdopodobnie czekają nas obniżki cen cukru. Będzie to efektem zniesienia unijnych limitów na jego produkcję, do którego doszło w październiku 2017 roku. Choć i tu niewykluczone jest, że po początkowych obniżkach, ceny odbiją. Jak pisze dziennik, mocno zdrożeć nie powinna natomiast czekolada.