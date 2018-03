Nowy sposób rozliczania PIT. Od tego roku obowiązuje duże ułatwienie, choć nie dla każdego

Składanie zeznań podatkowych, popularnych PIT-ów, od lat przysparza wielu Polakom bólu głowy. W tym roku po raz pierwszy można poprosić urzędnika o to, by nas wyręczył.

- Jedną z form złożenia zeznania podatkowego w tym roku jest opcja, w której to Urząd Skarbowy przygotuje za nas zeznanie podatkowe. Aby z niej skorzystać trzeba do 16 kwietnia złożyć PIT-WZ – prośbę o przygotowanie zeznania na podstawie dostępnych urzędowi informacji – wyjaśnia Anna Misiak, doradca podatkowy z MDDP.

Co istotne, jeśli uznamy, że rozliczenie roczne przygotowane przez urzędnika nam się nie podoba, nie musimy z niego korzystać. Możemy policzyć wszystko sami i wysłać dokument do fiskusa. To nieco ryzykowne, ale w pełni zgodne z przepisami.