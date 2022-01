Nowy taryfikator. 15 punktów za nieustąpienie pieszemu i mandaty do 5 tys. zł

Ta sama liczba punktów będzie karą za niestosowanie się do znaku "zakaz wyprzedzania"; nieustąpienie pierwszeństwa przejazdu: na skrzyżowaniu w sytuacji równorzędnej; na skrzyżowaniu oznaczonym znakami określającymi pierwszeństwo przejazdu, pojazdom szynowym, rowerzystom; niezastosowanie się do: sygnałów świetlnych, sygnałów i poleceń podawanych przez osoby uprawnione do kontroli ruchu drogowego; nieustąpienie pierwszeństwa pieszemu podczas cofania; używanie pojazdu w sposób zagrażający bezpieczeństwu osoby znajdującej się w pojeździe lub poza nim.