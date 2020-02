WP Finanse Poczta WP Pilot Program TV Menu Promocje

gsk 03-02-2020 (13:17) Nowy wymiar pracy w finansach Początek roku to świetny moment na wdrażanie w życie postanowień noworocznych, ale równie dobry na... zmianę pracy. A jeśli ją już zmieniać, to tylko na lepsze. Na mapie pracodawców w dziedzinie finansów w 2019 r. pojawiła się nowa, atrakcyjna oferta skierowana do wykwalifikowanej kadry – zarówno menedżerskiej, jak i specjalistycznej. Rekrutacje do GSK Finance Hub wciąż trwają. GSK Finance Hub – Europe jest częścią globalnego modelu operacyjnego GSK (dawniej GlaxoSmithKline), jednej z wiodących firm działających w obszarze ochrony zdrowia na świecie. Firma GSK prowadzi badania i rozwój szerokiej gamy innowacyjnych produktów w trzech obszarach: leków, szczepionek i produktów ochrony zdrowia. Do najbardziej rozpoznawalnych marek konsumenckich należą m.in. Aquafresh, Voltaren, Rutinoscorbin czy Theraflu. A to tylko ułamek tego, co na skalę światową produkuje GSK. Do sprawnego funkcjonowania tak wielkiej organizacji potrzebny jest perfekcyjnie działający system finansowy. W celu zwiększenia efektywności procesów, pod koniec 2018 roku firma podjęła decyzję o skupieniu operacji finansowych w trzech centrach regionalnych. Jedno z nich, odpowiedzialne za region europejski, powstało w 2019 roku w Polsce. Centrum finansowe w centrum Europy GSK Finance Hub – Europe jest wykwalifikowanym centrum finansowym obsługującym 29 rynków – głównie europejskich, ale także USA. Polski hub odpowiada za świadczenie usług w zakresie Planowania i Prognozowania (Planning & Forecasting), Raportowania oraz Controllingu (Close & Control), jak również prowadzi bardziej skomplikowane operacje finansowe na potrzeby obszaru badań i rozwoju oraz procesów korporacyjnych. Wszelkie powtarzalne działania transakcyjne nie wchodzą w obszar działalności Hubu. Są one wykonywane przez inną spółkę (GSK Operations Center). Tym samym GSK Finance Hub – Europe nie jest centrum usług wspólnych a nowoczesnym i technologicznie zaawanasowym centrum finansowym świadczącym usługi światowej klasy dla klienta wewnętrznego. Podstawą codziennej pracy wszystkich zespołów wchodzących w skład hubu są interakcje z obsługiwanymi liniami biznesowymi. Dzięki wymianie wiedzy oraz dzieleniu się dobrymi praktykami specjaliści obu stron sukcesywnie poprawiają obowiązujące procesy finansowe, dążąc do zwiększenia ich efektywności. Praca, która ma znaczenie Pierwsze przyjęcie nowych pracowników miało miejsce w kwietniu 2019 r. Obecnie, w GSK Finance Hub – Europe pracuje blisko 200 osób. Do końca 2020 r. liczba ta ma zostać podwojona. Oznacza to rozwinięcie aktualnie funkcjonujących w spółce zespółów odpowiedzialnych za: raportowanie i controlling finansowy, planowanie i prognozowanie finansowe, nadzór nad księgowością trasnakcyjną, rachunkowość produkcji,

globalne finanse w obszarze badań i rozwoju, rachunkowość korporacyjną, w tym międzynarodowe standardy IFRS, podatki czy O2C. Do dyspozycji pracowników jest wiele narzędzi, których zadaniem jest usprawnianie ich pracy. Wiele procesów zostało zautomatyzowanych, wprowadzone zostały również narzędzia do standaryzacji, przeprowadzania analiz oraz do sprawniejszego zarządzania danymi. Wszystko po to, aby maksymalnie odciążyć pracowników od wykonywania tych działań, na rzecz dostarczania przez nich danych wysokiej jakości oraz zaawansowach raportów finansowych dostosowanych do potrzeb biznesu. - Cokolwiek robimy w GSK, i to niezależnie od tego, w jakim dziale pracujemy i czym się zajmujemy na co dzień, robimy to na rzecz naszych końcowych odbiorców, czyli pacjentów i konsumentów. Nie inaczej jest w finansach, które wspierają działania różnych obszarów biznesowych. Z tego względu w naszym centrum finansowym tak wielką wagę przykładamy do postępowania zgodnie z globalnymi wartościami GSK, jakimi są koncentracja na potrzebach pacjenta, transparentność, szacunek oraz uczciwość. To wymagające założenia, ale tylko takie podejście zapewni najwyższą jakość naszych leków, szczepionek oraz produktów ochrony zdrowia, z których nierzadko korzystamy my sami albo nasi bliscy - wyjaśnia Andy Eastland, Hub Lead w GSK Finance Hub – Europe. Hub możliwości Kandydatów z całej Polski, ale również z różnych krajów świata, poza renomą GSK, przyciągają perspektywy rozwoju umiejętności w obszarze zaawansowanych procesów finansowych. Możliwości i kierunków rozwoju jest wiele. Przy tworzeniu koncepcji o nowym modelu finansowym GSK zadbano bowiem również o rozwój ekspertów finansowych. W myśl zasady, że każdy jest odpowiedzialny za swój rozwój, w GSK dostępnych jest wiele narzędzi i programów, z których pracownicy mogą korzystać w zależności od swoich potrzeb. Dotyczą one zarówno umiejętności biznesowych m.in. z zakresu SAP, IFRS, Lean, Agile i zarządzania outsourcingiem procesów biznesowych (BPO), jak również tak istotnych w obecnych czasach tzw. umiejętności miękkich. - Tradycyjne ścieżki rozwoju w Finansach zostały zakwestionowane przez wprowadzenie nowych zasad pracy oraz nowoczesnych technologii. Oczekuje się, że finansowi liderzy przyszłości dodadzą jeszcze większą wartość dzięki szerszemu doświadczeniu zawodowemu. W GSK staramy się pomagać naszym pracownikom w rozwijaniu umiejętności, których potrzebują, aby móc się poruszać po zmieniającym się świecie finansów. Dla ekspertów finansowych to ekscytujący czas umożliwiający dołączenie do GSK, ponieważ przekształcamy nasz globalny operacyjny model finansowy, rozwijamy regionalne huby finansowe oraz wprowadzamy nowe metody pracy – mówi Riccardo Calliano, Head of Finance Capabilities. W międzynarodowym towarzystwie GSK Finance Hub – Europe to nie tylko perspektywiczna praca w szybko rozwijającym się, międzynarodowym zespole finansów. To również komfortowe warunki biurowe oraz różnorodne benefity. Poznańskie biuro zlokalizowane jest w nowocześnie zaprojektowanym i przyjaznym dla środowiska kompleksie biurowym Business Garden. Poza przyjazną, obfitą w tereny zielone okolicą, w otoczeniu biura znajdują się m.in. centrum medyczne, galeria handlowa czy klub fitness. Tym, co dodatkowo wyróżnia GSK Finance Hub – Europe, to bogaty pakiet świadczeń pracowniczych, wchodzących w skład agendy Modern Employer. Poza ubezpieczeniem na życie, programem emerytalnym oraz kartą sportową, pracownicy mogą również skorzystać z bezpłatnych szczepień, elastycznego czasu pracy, dofinansowań do posiłków czy urlopu sabbatical. Z kolei dla wielu dużą zaletą pracy w GSK Finance Hub – Europe jest różnorodne, międzynarodowe towarzystwo, które sprzyja wymianie doświadczeń i spojrzenie na wiele kwestii z nieznanej dotąd perspektywy. Tę kulturę organizacyjną wspierają liczne wewnętrzne inicjatywy organizowane przez pracowników dla pracowników, aby każdy w firmie mógł być sobą i dzięki temu czuć się komfortowo. Powodów, dla których decydujemy się na zmianę pracy, może być wiele i każdy z nich może okazać się równie dobry. Jeśli chcesz dowiedzieć się więcej o GSK Finance Hub – Europe i możliwościach, jakie stwarza, odwiedź stronę: www.gskfinancehub.com. Artykuł sponsorowany