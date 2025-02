O tym rachunku nie zapominaj. Mogą odłączyć ci prąd

Urząd Regulacji Energetyki (URE) wskazuje, że istnieje kilka sytuacji, w których dostawca energii elektrycznej może wstrzymać dostawy prądu. Jak podaje serwis biznesinteria.pl, jednym z głównych powodów jest zaleganie z płatnościami przez co najmniej 30 dni po terminie .

URE podkreśla, że prąd może zostać odcięty także w przypadku, gdy odbiorca nie ma tytułu prawnego do zajmowanego lokalu lub gdy uniemożliwia cykliczne sprawdzenie stanu układu pomiarowego. Warto również pamiętać, że brak zgody na instalację licznika przedpłatowego może skutkować przerwaniem dostaw energii.

Zgodnie z obowiązującymi przepisami, dostawca prądu jest zobowiązany do wysłania dłużnikowi pisma z informacją o zamiarze wstrzymania dostaw energii. W powiadomieniu powinien znaleźć się dodatkowy termin wyznaczony na spłatę zaległości. Jest to 14 dni.

Od lipca 2024 r. ceny prądu wzrosły, co wpłynęło na wyższe rachunki dla wielu rodzin. Jeśli jednak kwota do zapłaty wydaje się zbyt wysoka, warto sprawdzić, czy licznik energii elektrycznej działa poprawnie. Jak pisaliśmy w WP Finanse, licznik może się popsuć i wskazywać błędne wartości, co wpływa na wysokość rachunków.